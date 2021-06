Im letzten Gruppenspiel an der Copa America ringt Ecuador dem Titelverteidiger ein 1:1 ab und steht in der K.o.-Phase.

Legende: 11. Sieg in Folge verpasst Brasilien trat gegen Ecuador mit einer «B-Elf» an. imago images

Nach 10 Siegen in Folge hat Brasiliens Nationaltrainer Tite an der Copa America den zweiten Anzug getestet. Ohne Superstar Neymar sowie mit 10 Umstellungen in der Startelf kam die bereits als Sieger der Gruppe B feststehende «Selecao» in Goiania nur zu einem 1:1 gegen Ecuador.

Die Brasilianer kontrollierten in der ersten Halbzeit das Spielgeschehen und gingen durch Real Madrids Innenverteidiger Eder Militao (37.) in Führung. Doch Ecuador sicherte sich seinen Platz unter den letzten Acht mit dem Ausgleich durch Angel Mena (53.).

Wer wird Brasiliens Gegner?

Der Titelverteidiger schaut nun auf die Entscheidung in der Gruppe A, in der der Tabellenvierte Uruguay am Montag mit einem Remis oder einem Sieg gegen Paraguay das spielfreie Chile noch überholen und damit den Viertelfinal gegen Brasilien erreichen kann.

Argentinien peilt gegen das bereits als Gruppenletzter feststehende und damit ausgeschiedene Bolivien derweil den Vorrundensieg an.