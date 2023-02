Legende: Neue Aufgabe in der Fremde Jürgen Klinsmann stellt sich einem neuen Fussball-Abenteuer. Keystone/DPA/Soeren Stache

Neue Aufgabe für Klinsmann in Asien

Der frühere deutsche Bundestrainer Jürgen Klinsmann wird neuer Nationalcoach von Südkorea. Der 58-jährige Schwabe tritt die Nachfolge von Paulo Bento an. Der Portugiese hatte unmittelbar nach dem Ausscheiden im Achtelfinal der WM in Katar gegen Brasilien (1:4) seinen Rücktritt angekündigt. Klinsmann beginnt seine Arbeit nach Angaben des Verbandes KFA in der kommenden Woche. Sein Vertrag läuft bis nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Die letzte Trainerstation Klinsmanns, der von 2011 bis 2016 auch die US-Elf betreut hatte, war in der Bundesliga die Hertha Berlin bis Anfang 2020.