Legende: Mit der Nati im zurückgefallen Captain Granit Xhaka und Routinier Ricardo Rodriguez. Keystone/Laurent Gillieron

Nati so schlecht wie zuletzt 2012

Das Schweizer Nationalteam verliert in der am Donnerstag zum letzten Mal in diesem Jahr veröffentlichten Weltrangliste der Fifa drei Plätze. Die Mannschaft von Murat Yakin belegt nach dem Unentschieden gegen Serbien und der Niederlage in Spanien in der Nations League neu den 20. Platz im Ranking. Schlechter klassiert war die Schweiz zuletzt im August 2012. An der Spitze der Weltrangliste steht unverändert Weltmeister Argentinien, gefolgt von Frankreich, Europameister Spanien, England und Brasilien.

Coventry City holt Lampard an die Seitenlinie

Der frühere Champions-League-Sieger Frank Lampard übernimmt das Traineramt des englischen Zweitligisten Coventry City. Dort unterschrieb der 106-fache Nationalspieler Englands einen Vertrag über zweieinhalb Jahre, wie sein neuer Klub mitteilte. Sein Debüt feiert Lampard am Samstag beim Heimspiel gegen Cardiff City. Der 46-Jährige begann seine Trainerlaufbahn im Profibereich bei Derby County, weitere Erfahrungen sammelte er bei Chelsea und Everton.