Angola (3:0 gegen Namibia) und Nigeria (2:0 gegen Kamerun) ziehen am Afrika-Cup in den Viertelfinal ein.

Legende: Angolas Matchwinner Gelson Dala. Keystone / THEMBA HADEBE

Im Duell mit Nachbar Namibia behielt Angola mit 3:0 die Oberhand. Gelson Dala avancierte mit einem Doppelpack innert vier Minuten (38./42.) zum Matchwinner für die «schwarzen Antilopen». Beide Teams standen zu diesem Zeitpunkt nur noch zu zehnt auf dem Feld. In der 17. Minute sah Angolas Torhüter Neblu die rote Karte, in der 40. Minute wurde Namibias Lubemi Haukongo mit gelb-rot vom Platz geschickt.

Neblu war durch Signori Antonio ersetzt worden. Der in Lausanne geborene schweiz-angolanische Doppelbürger, der bei Etoile Carouge in der Promotion League unter Vertrag steht, hielt seinen Kasten in der Folge rein. In der 66. Minute sorgte Mabululu für die Entscheidung.

Nigeria dank Lookman

Im zweiten Achtelfinal setzte sich Nigeria gegen den fünfmaligen Afrikameister Kamerun mit 2:0 durch. Ademola Lookman (36.) erzielte nach Zuspiel von Napolis Victor Osimhen die Führung, in der Nachspielzeit machte Bergamo-Profi Lookman mit seinem zweiten Treffer alles klar. Im Viertelfinal am kommenden Freitag bekommen es die «Super Eagles» mit Angola zu tun.