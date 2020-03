Legende: Fertig lustig im Kollektiv Die Spieler von Real Madrid werden isoliert. Keystone

Real Madrid setzt all ihre Spieler in Quarantäne.

In Madrid hat sich ein Basketballer von Real mit dem Coronavirus infiziert.

Die Primera Division pausiert bis im April.

Weil ein Basketballer von Real Madrid positiv auf das neue Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden sei, wird intern der Notfallplan aktiviert. Der spanische Klub setzt all seine Profis in Quarantäne. Beide Teams teilen sich Einrichtungen im Trainingsgelände «Ciudad Real Madrid».

Keine Meisterschaft, keine CL

Als Reaktion kündigte die spanische Fussball-Liga an, den Meisterschaftsbetrieb bis im April auszusetzen. Davon betroffen sind im Minimum die nächsten zwei Runden der Primera Division.

Die Madrilenen können somit auch nicht zum Achtelfinal-Rückspiel in der Fussball-Champions-League am Dienstagabend bei Manchester City antreten. Englands Meister hatte das Hinspiel am 26. Februar in Madrid 2:1 gewonnen.