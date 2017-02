Neuer Versuch: Die Türkei will die EM 2024

Nach der Nichtberücksichtigung der Kandidatur für die EM 2016 will es die Türkei noch einmal wissen. Dies gab der Verbandspräsident bekannt.

Die Türkei bewirbt sich für die Organisation der Europameisterschaften 2024. «Die Türkei ist das einzige Land in Europa und in der Welt, das in den letzten Jahren in 32 Stadien investiert hat», erklärte der türkische Fussball-Verbandspräsident Yildirim Demirören. «Wir glauben daran, dass wir dieses Mal einen Sieg verdienen.»

Auch Deutschland will die EM 2024

Die Türkei hatte sich um die EM 2016 beworben, war aber an Frankreich gescheitert. Die Kandidatur als einer von mehreren Austragungsorten für die EM 2020 wurde später zurückgezogen, um sich ganz auf 2024 zu konzentrieren.

Neben der Türkei hat bisher nur Deutschland offizielles Interesse für die Endrunde 2024 bekundet. Die EM-Vergabe durch die Uefa erfolgt im September 2018.