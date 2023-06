Legende: Soll rassistisch beleidigt worden sein. Michael Boxall. Imago/Bildbyran

Neuseeland: Abbruch gegen Katar

Das Testspiel zwischen Katar und Neuseeland in Wien ist nach 45 Minuten wegen einer angeblichen rassistischen Entgleisung abgebrochen worden. Michael Boxall soll von einem katarischen Spieler rassistisch beleidigt worden sei. «Da keine offiziellen Massnahmen ergriffen wurden, hat sich das Team nicht mehr bereit erklärt, in der 2. Hälfte anzutreten», erklärte der Verband. Neuseeland führte zu diesem Zeitpunkt mit 1:0.

Mexiko: Wieder Trainerwechsel

Die Amtszeit von Diego Cocca als Mexiko-Trainer ist nach 4 Monaten vorbei. Für den anstehenden Gold Cup übernimmt Jaime Lozano. Unter dem Argentinier Cocca waren die Mexikaner an der WM in Katar in der Gruppenphase ausgeschieden. Letzte Woche unterlag man in der Nations League im Halbfinal den USA 0:3.

Ungarn: Szalai beendet Karriere

Adam Szalai hat sein Karriereende verkündet. «Ursprünglich hatte ich den Schritt schon im letzten Sommer geplant», sagte er im Trainingslager der ungarischen Nationalelf. Szalai erzielte in 86 Länderspielen 26 Tore. In Deutschland spielte der Stürmer für Mainz, Schalke 04, Hoffenheim und Hannover 96. Zuletzt war der Routinier beim FC Basel aktiv.