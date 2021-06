Legende: Als Vizemeister in die Conference League Der FC Basel. Keystone

In der Conference League bekamen Basel, Servette und Vaduz ihre Gegner zugelost. Sie steigen mit der 2. Qualifikationsrunde ins Geschehen ein. Basel trifft entweder auf den FC Sfintul aus Moldawien oder Partizani Tirana aus Albanien. Servette spielt gegen Molde FK (Norwegen). Der Gegner von Vaduz heisst Ujpest Budapest.

Die Hinspiele finden am 22. Juli statt, die Rückspiele am 29. Juli. Basel spielt zuerst daheim, Servette und Vaduz zunächst auswärts. Cupsieger Luzern greift erst in der 3. von vier zu überstehenden Quali-Runden ein.

Wettbewerb der «Kleinen»

Die Uefa führt die Conference League neu ein. Er soll sich nach der Champions League und der Europa League etablieren. Vor allem Vereine aus Ligen, die in der Fünfjahreswertung schlechter platziert sind als Rang 15, sollen daran teilnehmen und sich nicht für die Europa League qualifizieren können.

Dazu gehören auch die Vertreter der Super League, die nur noch auf Rang 17 vertreten ist. Nur noch der Schweizer Meister darf in der Europa League starten, falls die Quali zur Champions League misslingt.