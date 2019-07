In der WM-Qualifikation kommt es in Asien zu einer brisanten Affiche.

Die seit Jahren im Clinch liegenden Nachbarstaaten Nord- und Südkorea treffen in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar aufeinander. Das hat am Mittwoch die Auslosung für die 2. Runde der Asien-Qualifikation in Kuala Lumpur ergeben. Neben den koreanischen Teams wurden der Libanon, Turkmenistan und Sri Lanka in die Gruppe H gelost.

Auch Katar dabei

In den insgesamt 8 Gruppen spielen jeweils 8 Teams bis Juni 2020 in Hin- und Rückspielen gegeneinander. Die Gruppenersten und die besten 4 Zweitplatzierten ziehen in die nächste Runde ein.

Diese 12 Teams sind gleichzeitig für den Asien-Cup 2023 qualifiziert. Daher nimmt auch Katar an der Qualifikation teil, obwohl die Mannschaft als Gastgeber bei der WM gesetzt ist.