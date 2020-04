Am Sonntag ab 18:00 Uhr strahlt SRF zwei zum 50. Geburtstag der nationalen Frauenfussball-Liga die Dokumentation «Belächelt, beschimpft, bejubelt – 50 Jahre Frauenfussball in der Schweiz» aus. Der Film rückt ein bewegendes, bislang wenig beleuchtetes Kapitel Schweizer Sport- und Gesellschaftsgeschichte in den Fokus.