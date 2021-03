Legende: Kehren mit guten Gefühlen nach Thun zurück Nationalcoach Nils Nielsen und seine Schützlinge. Keystone

Frauen-Nati will in Thun den letzten Schritt machen

Die EM-Playoffs mit Hin- und Rückspiel beginnen für das A-Nationalteam der Schweizer Fussballerinnen am 9. April, 16:00 Uhr, in Chomutov gegen die tschechische Auswahl. Die Stadt liegt in Nordböhmen. Vier Tage später wird es in Thun zum Wiedersehen kommen. Die Elf von Trainer Nils Nielsen hat gute Erinnerungen an den Austragungsort im Berner Oberland: 2019 war die Stockhorn Arena Schauplatz der EM-Qualifikationspartien gegen Kroatien (2:0) sowie Belgien (2:1). Die Sieger der drei Playoff-Duelle (nebst Schweiz vs. Tschechien kommt es zu den Affichen Ukraine vs. Nordirland und Portugal vs. Russland) komplettieren das Teilnehmerfeld der EM-Endrunde im Sommer 2022 in England. SRF hat beide Playoff-Partien der Schweizerinnen im Live-Angebot.