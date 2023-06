Legende: Folgt auf Hakan Yakin André «Bigi» Meier. Freshfocus/Claudio Thoma

Meier übernimmt bei Schaffhausen

Der ehemalige Schweizer Nationalspieler André «Bigi» Meier übernimmt ab sofort die Funktion des Cheftrainers beim FC Schaffhausen. Neu ergänzt auch der langjährige Spieler Paulo Menezes als zweiter Assistent das Team. Der 73-jährige Meier kam bereits im vergangenen August in die Munotstadt. Er übernahm bei drei Pflichtspielen die Verantwortung an der Seitenlinie. Der FCS wartete damals auf die Sonderbewilligung für den damaligen Trainer Hakan Yakin. Anschliessend unterstützte Meier den Trainerstab als Berater und Trainer. Yakin verliess den Klub am Ende der letzten Challenge-League-Saison, die Schaffhausen auf dem 7. Platz beendete.

Profiverträge für Willimann und Dantas Fernandes

Der FC Luzern hat die Eigengewächse Mauricio Willimann und Ruben Dantas Fernandes mit Profiverträgen ausgestattet. Während Innenverteidiger Willimann im Club bleibt, wird der linke Abwehrspieler Dantas Fernandes für eine Saison an Wil in die Challenge League ausgeliehen.