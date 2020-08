Legende: Trotz 14 Toren aussortiert Mychell Chagas. Keystone

GC-Trio erhält keine neuen Verträge

Der Grasshopper Club Zürich plant in Zukunft ohne Oliver Buff, Andreas Wittwer und Mychell Chagas. Der Klub, der am Sonntag wegen einer 0:6-Niederlage gegen Winterthur den Barrageplatz verpasst hatte, verlängerte die Verträge der drei Spieler nicht. Buff und Wittwer waren in der Hinrunde der abgelaufenen Saison zu GC gestossen, Chagas war im Februar 2020 zu den Zürchern gewechselt. In 14 Liga-Einsätzen erzielte der Brasilianer 11 Tore.

FCZ stattet Talent mit Profivertrag aus

Der FC Zürich stattet den 18-jährigen Verteidiger Silvan Wallner mit einem Profivertrag aus. Der Schweizer Junioren-Internationale unterschrieb bis 2023. Am 14. Juli 2020 hatte Wallner beim Super-League-Spiel gegen den FC Basel sein Debüt für das Fanionteam der Zürcher gegeben.