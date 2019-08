Frey wechselt leihweise zu Nürnberg

Michael Frey schliesst sich bis Ende Saison dem 1. FC Nürnberg an. Der 25-jährige Berner wurde vom türkischen Klub Fenerbahce Istanbul an den deutschen Zweitligisten mit Kaufoption ausgeliehen. Frey war 2018 vom FC Zürich in die Türkei gewechselt, wo er in 22 Pflichtspielen 5 Tore erzielte. «Ich bin unglaublich stolz, hier zu sein. Es war immer ein Traum in Deutschland zu spielen», meinte der Stürmer zum Wechsel.