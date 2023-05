Legende: Im Verletzungspech Dejan Sorgic. Freshfocus/Martin Meienberger

Luzern im Saisonendspurt ohne Sorgic und Meyer

Der FC Luzern muss für den Rest der Saison auf Dejan Sorgic verzichten. Bei Kontrolluntersuchungen Anfang Woche wurde beim Stürmer ein doppelter Rippenbruch diagnostiziert. Sorgic hatte bereits nach dem Spiel gegen den FC Zürich am 15. April erstmals über Oberkörperprobleme geklagt, die sich in den darauffolgenden Spielen verstärkt hatten. Trotz der Verletzung erzielte er gegen Basel und Winterthur noch je einen Treffer. Ebenfalls nicht mehr zum Einsatz kommen wird Leny Meyer. Der Aussenverteidiger hat sich in der vergangenen Woche ein Knochenmarködem im Lendenwirbelbereich zugezogen.

Frauen-Nati startet in Nations League gegen Italien

Der Spielplan für die erstmalige Austragung der Nations League der Frauen ist bekannt. Die Schweizerinnen starten in der Gruppe D der Liga A am 22. September mit einem Heimspiel gegen Italien, ehe das Team von Inka Grings vier Tage später auswärts auf Spanien trifft. Am 27. Oktober ist die Partie in Schweden angesetzt, das Rückspiel gegen die Spanierinnen findet am 31. Oktober statt. Mit einem weiteren Heimspiel gegen Schweden und einem Auswärtsmatch in Italien endet am 1. respektive 5. Dezember für die Schweiz die Vorrunde. Die vier Gruppensieger spielen vom 21. bis 28. Februar 2024 um den Titel.