Die Voting-App FanQ hat verschiedene Umfrage-Ergebnisse zum Thema WM 2022 in Katar veröffentlicht. Was ist Ihre Meinung?

Legende: Soll menschenleer bleiben Das AL Janoub Stadium ausserhalb von Doha, einer der Austragungsstätte der WM. imago images

Eine überwältigende Mehrheit von 90 Prozent befürwortet in einer repräsentativen Umfrage der Voting-App FanQ in Deutschland einen Boykott der Fussball-WM 2022 in Katar. Damit solle wegen der Menschenrechtsverletzungen im Emirat am Persischen Golf ein deutliches Zeichen gesetzt werden.

Soll der Schweizer Fussballverband die WM in Katar boykotieren? Ja. Ja. % Nein. Nein. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

84,5 % forderten, dass der Deutsche Fussball-Bund (DFB), unabhängig von anderen Verbänden, nicht an der WM in Katar teilnehmen sollte. 54,1 % erklärten, sie würden das Turnier weder im Stadion noch im Fernsehen anschauen. An der Umfrage nahmen 1417 Personen teil.

Wie gedenken Sie, die WM mitzuverfolgen? Gar nicht. Gar nicht. % Nur am TV. Nur am TV. % Am TV und wenn möglich vor Ort. Am TV und wenn möglich vor Ort. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Amnesty: Boykott würde Fortschritt zunichte machen

Amnesty International Deutschland hatte indes von einem WM-Boykott abgeraten. «Amnesty setzt auf Aufdeckung und Sichtbarmachung der Missstände und den Dialog mit allen Beteiligten», sagte Regina Spöttl, Katar-Expertin der Menschenrechtsorganisation.

«Katar hat sich durchaus gesprächsbereit gezeigt und Reformen angestossen. Es gibt Fortschritte, und mit einem Boykott würden diese um Jahre zurückgeworfen werden», so Spöttl.