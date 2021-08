Am Mittwoch kämpfen der Champions-League-Sieger und Europa-League-Champion Villarreal um den europäischen Supercup.

Legende: Will sein Team zum nächsten Titel führen Thomas Tuchel gibt seinen Spielern Anweisungen. Keystone

Chelseas Trainer Thomas Tuchel war zu Beginn des Jahres noch ohne Job. Im Januar heuerte er bei den «Blues» an und führte das Team wenige Monate später zum Champions-League-Titel. Am Mittwoch winkt Tuchel und Chelsea im Supercup in Belfast gegen Europa-League-Sieger Villarreal bereits die nächste Chance auf eine europäische Trophäe.

«Für mich ist jeder Titel etwas sehr Besonderes – ich habe richtig Bock auf diesen Final», sagte Chelsea-Verteidiger Antonio Rüdiger im Vorfeld der Partie. Die Londoner sind favorisiert, Villarreal ist allerdings nicht zu unterschätzen.

08:24 Video Archiv: Chelsea gewinnt die Champions League 2021 Aus Sport-Clip vom 30.05.2021. abspielen

Villarreal wie Atletico

Die Spanier schlossen ihre Meisterschaft zwar nur auf Rang 7 ab, doch in der Europa League trumpften sie auf. Sie besiegten nacheinander Arsenal und Manchester United. Für Coach Unai Emery war das Weiterkommen gegen seinen Ex-Klub Arsenal eine besondere Genugtuung.

In den letzten 10 Austragungen des Supercups konnte sich nur 3 Mal der Europa-League-Sieger durchsetzen. 2010, 2012 und 2018 schaffte jeweils Atletico Madrid dieses Kunststück.