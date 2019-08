Traumsolo in Kolumbien

Es läuft die 55. Minute in der kolumbianischen U21-Meisterschaft, als sich Anderson Diaz mit einem «Maradonschen» Treffer wohl in den Geschichtsbüchern verewigen wird.

Freche Finte vor dem leeren Tor

Der Peruaner kommt kurz nach der Mittellinie an den Ball, lässt auf dem Weg zum Tor 5 Spieler stehen, umdribbelt den Torhüter und – anstatt den Ball im leeren Tor unterzubringen – vernascht er noch schnell einen heranbrausenden Gegenspieler, ehe er zum 2:1 einschiebt. Genützt hat das Tor von Diaz wenig. Sein Team Norte de Santander verliert das Derby gegen Santander mit 2:3.

Welcher Treffer gefällt ihnen besser? Maradonas Tor ist unschlagbar Maradonas Tor ist unschlagbar % Der Treffer von Anderson Diaz übertrifft sogar Maradona Der Treffer von Anderson Diaz übertrifft sogar Maradona % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Die Szene erinnert aber stark an das Solo von Diego Maradona an der WM 1986 gegen England (im Video unten). Dieser Treffer wurde 2002 in einer von der Fifa durchgeführten Internet-Abstimmung zum «WM-Tor des Jahrhunderts» gekürt.