Fussball-News: Ex-Basel-Coach geht nach China

Bei Fiorentina war Paulo Sousa nach zwei Jahren nicht mehr erwünscht. Jetzt versucht der Portugiese sein Glück beim chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian.





Der 47-jährige Paulo Sousa tritt die Nachfolge des zurückgetretenen Fabio Cannavaro an. Der italienische Weltmeister von 2006 führte Tianjin aus der 2. Liga in die asiatische Champions League. Für Sousa ist Tianjin bereits die 9. Trainer-Station in 10 Jahren. In der Saison 2014/15 legte der Wandervogel auch einen Halt beim FC Basel ein. Mit dem FCB qualifizierte er sich für die Achtelfinals der Champions League und gewann den Meistertitel.