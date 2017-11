Fussball-News: Forte kommt mit Verweis davon

Heute, 10:36 Uhr, aktualisiert um 20:04 Uhr

FCZ-Trainer Uli Forte wird für sein Fehlverhalten in Sitten am Wochenende nicht gesperrt. Ausserdem in den News: Bilic, Sousa, Ballardini.

Forte und Kasami kommen sich näher 0:25 min, vom 4.11.2017 Uli Forte hatte sich in der Nachspielzeit der SL-Partie vom Samstag mit Sions Torschütze Pajtim Kasami eine Rangelei um den Ball geliefert und war dafür vom Schiedsrichter auf die Tribüne verwiesen worden. Der FCZ-Trainer erhielt nun von der Swiss Football League nun einen Verweis. Ob Kasami bestraft wird, steht noch nicht fest. West Ham United hat sich von Trainer Slaven Bilic getrennt. Das Team mit dem Schweizer Edimilson Fernandes hat in 11 Liga-Partien erst zweimal gewonnen und liegt aktuell auf einem Abstiegsplatz. Als Favorit auf Bilics Nachfolge gilt David Moyes. Paulo Sousa wird Trainer beim chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian. Der 47-jährige ehemalige Basel-Coach tritt die Nachfolge des zurückgetretenen Fabio Cannavaro an. Einen Tag nach der Entlassung von Trainer Ivan Juric hat der kriselnde Serie-A-Klub FC Genoa Davide Ballardini (53) verpflichtet. Er coachte Genoa schon 2010/11 und in der Rückrunde 2013.

sda/pwi/boe