Fussball-News: West Ham entlässt Trainer

Die Londoner haben auf den schlechten Saisonstart reagiert. Slaven Bilic ist nicht mehr Trainer bei West Ham United. Und: Ex-Basel Coach Paulo Sousa hat einen neuen Klub gefunden.



West Ham hat in dieser Saison erst zweimal gewonnen. Das genügt den Ansprüchen der Londoner nicht. Das Team mit dem Schweizer Edimilson Fernandes hat im Sommer grosse Investitionen für neue Spieler getätigt. Slaven Bilic war seit Sommer 2015 Trainer von West Ham. Als Favorit für seine Nachfolge gilt der Schotte David Moyes.

Paulo Sousa wird Trainer beim chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian. Der 47-Jährige tritt die Nachfolge des zurückgetretenen Fabio Cannavaro an. Für Sousa ist Tianjin bereits die 9. Trainer-Station in 10 Jahren. In der Saison 2014/15 qualifizierte er sich mit dem FCB für die Achtelfinals der Champions League und gewann den Meistertitel. Zuletzt stand Sousa bei Fiorentina unter Vertrag.