Bereits in der 6. Minute nahm das Unheil aus Sicht von Schalke seinen Lauf. Augsburgs Eduard Löwen brachte einen Freistoss aus 23 Metern im Tor unter. Für die Entscheidung sorgte Noah Sarenren Bazee eine Viertelstunde vor Schluss mit dem 2:0. Der Nigerianer war in der 59. Minute für Ruben Vargas eingewechselt worden. Den 3:0-Endstand besorgte Sergio Cordova in der Nachspielzeit.

Schalke bleibt nach dem 0:4-Dämpfer am vergangenen Wochenende im Derby gegen Dortmund im Tief. In den sieglosen letzten 9 Bundesliga-Spielen gelangen dem Team von David Wagner gerade einmal 2 Treffer. Mit einem Sieg hätten die Gelsenkirchener Wolfsburg auf Europa-League-Platz 6 überholen können.