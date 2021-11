Trotz Cedric Ittens Ausgleich in der 91. Minute geht Fürth gegen Frankfurt leer aus. Gerardo Seoane findet mit Leverkusen nicht aus dem Zwischentief heraus.

1:2 in der Nachspielzeit

Legende: Gehen als Verlierer vom Platz Cedric Itten (l.) und seine Fürther. imago images

Gross war der Jubel, grösser die Ernüchterung: Cedric Itten schoss Greuther Fürth gegen Eintracht Frankfurt (bis 71. mit Djibril Sow) in der Nachspielzeit mit der Brust zum vermeintlichen Unentschieden.

Weil Rafael Borré aber 2 Minuten später das 2:1 erzielte, wurde es nichts aus dem 2. Punktgewinn der Fürther. Sebastian Rode hatte die Eintracht zuvor in Führung gebracht.

Seoane weiter im Tief

Bayer Leverkusen musste sich bei Hertha Berlin mit einem 1:1 begnügen. Der Ausgleich gelang Robert Andrich in der 90. Minute. Stevan Jovetic hatte das 1:0 erzielt (42.). Gerardo Seoanes Team war vor 3 Wochen noch Co-Leader, nun ist man nur noch auf Platz 6 klassiert.

Audio Seoane: «Fühlt sich gut an, noch einen Punkt mitzunehmen» (ARD, Sebastian Meyer) 01:42 min abspielen. Laufzeit 01:42 Minuten.

Fischer zum 3. Mal ohne Sieg

Auch bei Urs Fischer läuft es mit Union Berlin nicht rosig. Die Hauptstädter kassierten beim 2:2 gegen den 1. FC Köln in der 86. Minute den Ausgleich und blieben in der Bundesliga zum 3. Mal in Serie ohne Sieg. Von den letzten 6 Pflichtspielen gewann Union nur eines – im Cup nach Verlängerung gegen Drittligist Mannheim.