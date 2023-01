Legende: Sorgte letztlich für die Entscheidung Giovanni Reyna. IMAGO / RHR-Foto

Es ging hin und her in Dortmund. Dreimal gingen die Borussen in Führung, dreimal reagierte Augsburg mit dem Ausgleich. Dass am Ende trotzdem «Schwarz-Gelb» jubeln durfte, lag an Giovanni Reyna. Der US-Amerikaner erzielte in der 78. Minute das 4:3, worauf die Gäste keine Reaktion mehr fanden.

Trotz den 3 Gegentreffern darf sich Nati-Keeper Gregor Kobel damit über 3 Punkte freuen. In der Tabelle belegt Dortmund den 6. Rang, der Rückstand auf die Champions-League-Plätze beträgt nach 16 Runden 2 Punkte.

Vargas verletzt

Wesentlich weniger gut lief es beim zweiten Nati-Spieler auf dem Feld. Eine Grätsche von BVB-Captain Mats Hummels hatte bei Ruben Vargas schwerwiegende Auswirkungen. Bereits nach 12 Minuten musste der Schweizer deshalb das Feld unter Tränen verlassen.