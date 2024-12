Napoli müht sich in der Serie A zu einem 1:0-Heimsieg gegen Venedig und schliesst punktemässig zu Leader Atalanta auf.

Napoli hält den Anschluss an die Spitze

Legende: Der einzige Torschütze Giacomo Raspadori, IMAGO / Italy Photo Press

Erst in der 79. Minute erlöste Giacomo Raspadori die Fans im Stadio Diego Armando Maradona. Der Joker der Süditaliener schoss das Team von Antonio Conte mit einem Flachschuss aus 10 Metern zum 1:0-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten aus Venedig.

Zuvor hatte Romelu Lukaku die beste Chance für die Gastgeber vergeben, als er in der 37. Minute mit einem Elfmeter an Filip Stankovic scheiterte. Dank dem Sieg schliesst Napoli in der Tabelle punktemässig zu Leader Atalanta Bergamo auf. Inter Mailand liegt mit einem Spiel weniger einen Punkt hinter dem Spitzenduo.

