Legende: Später Matchwinner Franck Kessie. KEystone/AP Photo/Joan Monfor

Der FC Barcelona hat einen weiteren Schritt in Richtung Meistertitel in der spanischen LaLiga gemacht. Gegen Rivale und Verfolger Real Madrid kam die «Blaugrana» dank eines Treffers von Franck Kessie in der 92. Minute zu einem 2:1-Sieg. Der Vorsprung in der Tabelle von Barcelona wächst damit auf 12 Punkte an.

Zuvor hatte es kurze Zeit sogar nach einem Sieg der «Königlichen» ausgesehen. Doch der vermeintliche Führungstreffer von Marco Asensio in der 81. Minute wurde wegen eines Abseits aberkannt – eine knappe Entscheidung. Im Anschluss drückten die Gäste auf den Siegtreffer, wurden jedoch dafür nicht belohnt, sondern für die offenstehende Defensive mit dem Gegentreffer bestraft.

Eigentor bringt Real in Front

In der 1. Halbzeit war Real glücklich dank eines Eigentors von Ronald Araujo in Führung gegangen (9.). Mit dem Rücken lenkte er eine Flanke unhaltbar für Marc-André Ter Stegen ins eigene Tor ab. Auf den Rückstand reagierte Barcelona kurz vor der Pause mit dem verdienten Ausgleichstreffer durch Sergi Roberto (45.).