Legende: Eine Bank vom Punkt Harry Kane verwandelt gegen Bremen den 28. und 29. Elfmeter in Folge. Imago/DeFodi Images

Zum Auftakt der 21. Runde in der Bundesliga hat Leader Bayern München die Konkurrenz mit einem 3:0-Heimsieg gegen Werder Bremen unter Druck gesetzt. Für die Bayern war es der 7. Liga-Erfolg in Serie. Der Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen beträgt zumindest bis Samstag 9 Punkte.

Für die Führung und den Schlussstand war beim Rekordmeister Harry Kane besorgt. Der Engländer verwandelte in der 56. Minute einen Hand- und in der 97. Minute einen Foulelfmeter jeweils sicher mit einem präzisen Schuss in die linke Ecke.

Kanes Serie dauert schon über 2 Jahre

Für Kane waren es der 28. und 29. (!) verwandelte Penalty in Folge. Alleine in dieser Saison war er für die Bayern wettbewerbsübergreifend 12 Mal erfolgreich. Letztmals verschoss Kane im Dezember 2022 an der WM in Katar vom Punkt (gegen Frankreich). In der Bundesliga steht der 31-jährige Torschützenkönig der abgelaufenen Spielzeit bereits wieder bei 21 Saisontreffern.

In der 82. Minute war zudem Leroy Sané für das 2:0 besorgt. Der Stürmer war erst Sekunden zuvor eingewechselt worden.

