Antoine Griezmann, Lionel Messi und Luis Suarez treffen bei «Barças» 3:0-Sieg in Eibar. Real Madrid könnte am Abend nachziehen.

Legende: Er trifft fast immer gegen Eibar Luis Suarez. Keystone

Der FC Barcelona hat in der 9. Runde seine Pflicht erfüllt und bei SD Eibar 3:0 gewonnen. Damit setzen sich die Katalanen zumindest bis am Abend an die Tabellenspitze. Dann könnte Real Madrid mit einem Sieg auf Mallorca wieder vorbeiziehen.

Am Ursprung des Erfolgs stand der namhafte Offensiv-Dreizack Barcelonas: Antoine Griezmann war in der 14. Minute nach einem Konter mit einem Linksschuss erfolgreich. In der 59. Minute bediente der Franzose Lionel Messi, der keine Mühe hatte, auf 2:0 zu erhöhen. Messi wiederum bereitete in der 67. Minute das 3:0 durch Luis Suarez vor.