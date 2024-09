Legende: Setzte eine starke Duftmarke Fabian Rieder (links). imago images/Beautiful Sports

Am 3. Bundesliga-Spieltag gewinnt Stuttgart auch dank zwei Assists von Fabian Rieder 3:1 gegen Gladbach.

Meister Leverkusen korrigiert den Ausrutscher vom letzten Spieltag und schlägt Hoffenheim auswärts 4:1.

Zum 80. Geburtstag von Günter Netzer hätte Gladbach vor heimischem Anhang gerne einen Sieg gefeiert. Daraus wurde nichts: Stuttgart spuckte den «Fohlen» in die Suppe und entführte beim 3:1 drei Punkte. Jonas Omlin sah beim 0:1 nicht gut aus: Der Schweizer liess einen Flachschuss nach vorne statt zur Seite abprallen, Denis Undav profitierte (21. Minute). Alassane Pléa gelang allerdings kurz darauf der Ausgleich für das Team von Gerardo Seoane.

Nach dem Seitenwechsel schlug dann die Stunde der ehemaligen Super-League-Spieler Fabian Rieder und Ermedin Demirovic. Nati-Akteur Rieder, der auf der linken VfB-Seite erstmals in der Bundesliga in der Startelf stand, glänzte zweimal als Assistgeber, der ehemalige St. Galler Demirovic als Vollstrecker. Beim 2:1 luchste Rieder Gegenspieler Luca Netz den Ball ab und passte zur Mitte, wo Demirovic leichtes Spiel hatte (57.). Das 3:1 fiel nur vier Minuten später im Anschluss an einen Eckball des Schweizers, Demirovic traf per Kopf.

Audio Undav: «Wir haben sie laufen lassen» (ARD, Ulli Schäfer) 02:16 min Bild: imago/Pressefoto Baumann abspielen. Laufzeit 2 Minuten 16 Sekunden.

Auch Xhaka Vorlagengeber

Granit Xhakas Leverkusen, das vor der Nati-Pause gegen Leipzig einen 2:0-Vorsprung preisgegeben und noch verloren hatte, rehabilitierte sich in Sinsheim für den Ausrutscher. Erneut musste die «Werkself» mit zwei Längen in Front den Anschlusstreffer (durch Mergim Berisha noch vor der Pause) hinnehmen, liess sich die Butter aber nicht vom Brot nehmen. Xhaka lieferte den Pass zu Victor Bonifaces 2:0. Der Nigerianer sorgte später auch noch für den Schlusspunkt zum 4:1.

Eine unglückliche Rolle spielte Cédric Zesiger bei der 1:2-Pleite Wolfsburgs gegen Frankfurt. Der Verteidiger verschuldete mit einem Handspiel den Penalty, den Doppeltorschütze Omar Marmoush zum Siegtor in der 82. Minute verwertete. Dank zwei Toren von Junior Adamu drehte Freiburg die Partie gegen Bochum vom 0:1 zum 2:1. Peter Zeidlers Bochumer bleiben damit weiterhin punktelos.