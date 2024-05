Stuttgart bezwingt am Samstag in der Bundesliga die Bayern 3:1. Dortmund lässt Augsburg beim 5:1 keine Chance.

Es ist ein historischer Sieg: Zum ersten Mal seit 6 Jahren oder 10 Spielen bezwang Stuttgart den langjährigen Liga-Dominator Bayern München in der Bundesliga. Der VfB holte zuhause einen verdienten 3:1-Sieg.

Für die 1:0-Führung nach einer halben Stunde sorgte der Schweizer Aussenverteidiger Leonidas Stergiou: Der 22-Jährige stand nach einem Doppelpass plötzlich alleine vor Bayern-Goalie Manuel Neuer und überlobte diesen lässig. In der Schlussphase sicherten Joeng Woo-yeong (83.) und Silas (93.) den Stuttgartern die 3 Punkte, Harry Kane hatte dazwischen vom Punkt ausgeglichen (37.). In der Tabelle rückten die Schwaben bis auf 2 Punkte an die zweitplatzierten Münchner heran.

Vargas trifft bei 1:5 gegen den BVB

Mit einer (fast) perfekten halben Stunde sorgte Borussia Dortmund im Heimspiel gegen Augsburg früh für klare Verhältnisse. Bereits nach 4 Minuten traf Youssoufa Moukoko zum 1:0, 30 Minuten später hatte der Tabellen-Fünfte den Gästen aus Bayern bereits 3 weitere Tore eingeschenkt.

Für den einzigen kleinen Makel aus Dortmunder Sicht sorgte Ruben Vargas: Nach einem Eckball bezwang er seinen Schweizer Nati-Kollegen Gregor Kobel im Tor zum zwischenzeitlichen 1:3. Dank einem weiteren Treffer in der 2. Halbzeit siegte Dortmund am Ende mit 5:1.

Gladbach kam auswärts bei Werder Bremen spät zu einem 2:2. Werders Nick Woltemade drehte mit einem Doppelpack eine frühe Führung der Borussen durch Robin Hack, diese schlugen in der Nachspielzeit durch Florian Neuhaus aber zurück. Während die Bremer mit ihrem 2000. Bundesliga-Spiel ein Jubiläum feierten, steht Gerardo Seoanes Gladbach bei nur einem Vollerfolg aus den letzten 8 Spielen.