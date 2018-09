Liverpool wahrte in der 4. Runde der Premier League die Ungeschlagenheit, kassierte aber gegen Leicester City das erste Gegentor der Saison. In der 63. Minute traf Rachid Ghezzal nach einem misslungenen Dribbling von Liverpool-Torhüter Alisson für die Hausherren. Zuvor hatten Sadio Mané (10.) und Roberto Firmino (45.) die «Reds» in Front geschossen.

Xherdan Shaqiri wurde in der 71. Minute für Mohamed Salah eingewechselt. Der 26-Jährige konnte unter anderem mit einem Dribbling einen Freistoss herausholen, der aber nicht fruchtete.