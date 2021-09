Legende: Kam gegen Bochum kaum aus dem Jubeln heraus Die Mannschaft der Bayern. imago images

Bayern München zeigte im Heimspiel gegen Bochum kein Erbarmen. Gleich mit 7:0 schickten die «Rothosen» den Aufsteiger zurück in den Ruhrpott. Für einmal tat sich nicht Goalgetter Robert Lewandowski hervor – treffsicherster Spieler war Joshua Kimmich mit einem Doppelpack.

Den Torreigen eröffnet hatte Leroy Sané nach einer guten Viertelstunde, danach schraubten Kimmich, Serge Gnabry sowie ein Bochumer Eigentor das Skore vor dem Seitenwechsel bereits auf 4:0. Nach einer Stunde markierte auch Lewandowski seinen einzigen Treffer, ehe Kimmich und Eric Maxim Choupo Moting den Kantersieg endgültig besiegelten.

Aussenseiter siegt im Schweizer Duell

Beim Duell zwischen Augsburg und Mönchengladbach standen gleich 5 Schweizer in den beiden Startaufstellungen. Ruben Vargas und Brighton-Leihgabe Andi Zeqiri bei Augsburg, sowie ein Trio aus Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria bei den «Fohlen».

Audio Zakaria: «Wir müssen konsequenter auftreten» (ARD, Autor: Rene Kirsch) 01:18 min abspielen. Laufzeit 01:18 Minuten.

Trotz geballter Schweizer Offensivpower beim Gastgeber erzielte das einzige Tor des Spiels zum 1:0-Sieg der Augsburger mit Florian Niederlechner ein anderer. Niederlechner hatte Zeqiri nach einer guten Stunde ersetzt und schoss die Fuggerstädter auf Pass von Vargas in der 80. Minute zum 1. Saisonsieg. Breel Embolo kam bei den Gästen nur zu einem Kurzeinsatz.

Leipzig weiterhin auf Formsuche

Vizemeister Leipzig kann auch gegen Köln nicht gewinnen. In einem temporeichen Auswärtsspiel in der Domstadt gerieten die «Bullen» nach 53 Minuten und einem Tor von Anthony Modeste gar in Rückstand. Zwar gelang ihnen durch Amadou Haidara (71.) noch der Ausgleich, die Leipziger blieben gegen solide Kölner im Angriff insgesamt aber zu unpräzise. Damit verpassten die Sachsen den Sprung nach vorn und verbleiben mit nur einem Sieg (4:0 gegen Stuttgart am 2. Spieltag) im hinteren Tabellendrittel.

Die beiden Schweizer Verteidiger Silvan Widmer (mit Mainz gegen Freiburg) und Cédric Brunner (mit Bielefeld gegen Hoffenheim) spielten ihre Heimspiele durch – in beiden Spielen fielen keine Tore.