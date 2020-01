Das Fussballspiel Central Coast Mariners gegen Melbourne Victory hatte es wahrlich in sich.

Ein vom VAR aberkannter Treffer, ein äusserst unglückliches Eigentor, zwei Penaltys in der Nachspielzeit, das Siegtor in der 100. Minute und eine waschechte «Brawl» – die Emotionen gingen hoch bei der Partie Spiel Central Coast Mariners gegen Melbourne Victory in der australischen A-League. Aber schauen Sie doch selbst.