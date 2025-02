Im Spitzenkampf in der 24. Runde der Premier League fegt Arsenal ManCity gleich mit 5:1 vom Platz.

Legende: Rot-weisser Jubel Nach Kai Havertz' (rechts) 4:1 im Top-Duell gegen ManCity. imago images/Propaganda Photo

Das Topduell in der Premier League zwischen «Lehrling» Mikel Arteta und «Lehrmeister» Pep Guardiola war schon in der 2. Minute lanciert: Captain Martin Ödegaard profitierte von einem katastrophalen Spielaufbau von ManCity und brachte Arsenal in Führung. Diese hätte Kai Havertz nach einem weiteren groben Patzer der «Citizens» (26.) ausbauen müssen.

Auf Haalands Jubiläum setzte Arsenal zur Gala an

Nach dem Seitenwechsel erzielte Erling Haaland mit dem Ausgleich das 250. Tor seiner Karriere. Doch wer auf eine Wende der Gäste hoffte, wurde enttäuscht – auf das 1:1 folgte ein Schaulaufen der Gastgeber. Guardiolas ManCity bekam von seinem ehemaligen Assistenten Arteta eine Lehrstunde erteilt.

Wenige Sekunden nach dem Ausgleich brachte Thomas Partey die «Gunners» wieder in Führung (56.), weitere 6 Minuten später erhöhte Arsenal durch Myles Lewis-Skelly auf 3:1. Kai Havertz war für das 4:1 (76.) besorgt. Der erst 17-jährige Ethan Nwaneri setzte der Partie mit seinem traumhaften Schlenzer in der Nachspielzeit das Sahnehäubchen auf.

