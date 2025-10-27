Die «Gunners» sind defensiv nahezu perfekt in die Premier-League-Saison gestartet. Kann Arteta Mourinho toppen?

Legende: Seine Anweisungen fruchten Trainer Mikel Arteta führt mit seinem Arsenal die Tabelle an. Keystone/Kin Cheung

Er gilt als einer der eigentlich unknackbaren Rekorde in der Premier League: In der Saison 2004/05 segelte Chelsea unter Trainer José Mourinho mit nur 15 Gegentoren in 38 Spielen zum Titel.

Kein Team kam diesem Allzeit-Rekord je wieder auch nur nahe. Möglicherweise bis jetzt. Die Saison in England ist zwar noch jung, doch Arsenal offenbart bislang das nötige defensive Rüstzeug.

In den Statistiken vorne

Aktuell stehen die Londoner bei 3 Gegentoren in 9 Partien. Würden sie diesen Wert (0,3 Gegentore/Spiel) weiterführen, stünden Ende Saison rein mathematisch 12,6 Gegentore auf ihrem Konto – was für den magischen Chelsea-Rekord locker reichen würde.

Das solide Defensivgefüge von Trainer Mikel Arteta wird auch von weiteren Statistiken untermauert. Kein Team in Europas Top-5-Ligen hat weniger Tore kassiert oder dem Gegner weniger «Expected Goals» zugestanden. Auf Platz 2 aller Teams steht Arsenal bei Schüssen und Schüssen aufs Tor gegen sich.

Am Ende sind dies Zahlenspielereien – doch der Weg zum Defensivrekord scheint für die «Gunners» geebnet.

Premier League