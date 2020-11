Legende: Der Kleinste und der Grösste Der 170-cm-grosse Renato Steffen erzielte das 1:0 und lieferte dem 197-cm-Hünen Wout Weghorst die Vorlage zum 2:0. imago images

Der VfL Wolfsburg feierte zuhause gegen Hoffenheim den 2. Saisonsieg. Auch dank Renato Steffen: Der Schweizer erzielte das 1:0 selbst (5.) und bereitete Wout Weghorsts 2:0 in der 26. Minute vor.

Eiskalt und uneigennützig

Beim 1:0 verwertete Steffen in die rechte untere Torecke, vor dem 2:0 enteilte der Aargauer seinen Gegenspielern und scheiterte zunächst an Oliver Baumann. Er kam aber sofort wieder an den Ball und bediente Weghorst, der vollendete.

Dass es gegen die TSG für 3 Punkte reichte, verdankte Wolfsburg auch Goalie Koen Casteels. Der Belgier parierte in der 4. Minute der Nachspielzeit einen Penalty des Ex-Grasshoppers Munas Dabbur und verhinderte so das 2:2.

Gladbach-Schweizer verlieren trotz 2-maliger Führung

Yann Sommer, Nico Elvedi und Breel Embolo haben den Schwung aus dem Champions-League-Kantersieg gegen Schachtar Donezk (6:0) nicht mitnehmen können. Mit Borussia Mönchengladbach verloren die Schweizer bei Bayer Leverkusen 3:4.

Dabei brachte Lars Stindl die Gladbacher 2 Mal in Führung (18., 29.). Lucas Alario glich jedoch jeweils wieder aus (27., 41.). Leon Bailey (68.) und Julian Baumgartlinger (82.) entschieden die Partie in der 2. Halbzeit. Valentino Lazaro reihte sich mit seinem fliegenden Hackentor zum 3:4 in die Liste der Anwärter für das Tor des Jahres ein.