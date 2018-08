Spannendes Trainer-Duell: In Deutschland wird im Supercup Bayern - Frankfurt die 1. Trophäe der Saison vergeben.

Zwei vielsagende Bilder prägten und symbolisierten Ende letzter Saison den deutschen Klubfussball. Einerseits der FC Bayern, nach dem längst selbstverständlichen Meisterschaftstriumph routiniert-gelangweilt vom Rathausbalkon winkend. Andererseits die nach dem Pokalsieg ausgelassen auf dem Frankfurter Römer feiernde Eintracht.

Bild 1 / 2 Legende: Business as usual Die Bayern «feiern» die gewonnene Meisterschaft eher verhalten ... Imago Bild 2 / 2 Legende: während Frankfurt nach seinem «Pokal-Wunder» tobte. Imago

Niko Kovac hatte Frankfurts Team vom Abstiegskandidaten zur Pokalsensation gemacht. Nun führt ihn sein erstes Spiel als FC-Bayern-Übungsleiter am Sonntagabend ausgerechnet zurück zu den Hessen – wo er analog der FCBschen «Mia-san-mia»-Haltung gewinnen muss.

Anders ist die Ausgangslage für Frankfurts Neo-Coach Adi Hütter, der das entfachte Feuer in der Mainmetropole am Leben erhalten will. YBs Meistermacher muss mit Hradecky, Boateng, Mascarell und Wolf 4 abgewanderte Teamstützen ersetzen.

«Ich erwarte, dass die Mannschaft beweist, dass sie gewinnen will», gibt sich Hütter dennoch kämpferisch. Immerhin: Der viel umworbene Vize-Weltmeister Rebic verlängerte seinen Vertrag bei der SGE bis 2022.