Bayern-Krise: Auch die 361-Spiele-Serie reisst

Bayern München befindet sich momentan in einer Talsohle – und das macht sich auch auf den Zuschauerrängen bemerkbar. Gegen Hertha BSC riss eine über 10 Jahre dauernde Serie.

Letztmals nicht ausverkauft war ein Ligaspiel der Bayern am 30.1.2007.

Seither fanden alle Heim- und Auswärtsspiele der Münchner vor vollem Haus statt.

Am Sonntag riss diese Serie – im Hertha-Stadion blieben über 3000 Plätze leer.

Es galt als ungeschriebenes Gesetz in der Bundesliga: Bayern-Spiele füllten die Stadien zuhause wie auswärts stets restlos. 361 Spiele hatte diese Serie Bestand – bis zum 2:2 am Sonntag bei der Berliner Hertha. Zuvor waren letztmals im Januar 2007 für ein Bayern-Spiel nicht alle Karten weggegangen.

Beim damaligen Heimspiel gegen Bochum hiess Bayerns Trainer Felix Magath.

Im Mittelfeld spielte Hasan Salihamidzic, mittlerweile Sportdirektor der Münchner.

Ins Bild der kriselnden Bayern passt, dass sich in Berlin auch noch Franck Ribery gravierend verletzte. Die Länderspiel-Pause kommt für Deutschlands Rekordmeister zur rechten Zeit. Die offene Trainerfrage soll geklärt werden. Nur eine schnelle Rückkehr in die Erfolgsspur wird wieder Ruhe in den Klub bringen.