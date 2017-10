Bayern übernimmt die Tabellenführung

Nagelsmann mit Flaschenwurf

Hoffenheim-Coach Nagelsamnn wollte nach dem Ausgleich der Gladbacher (Endresultat 1:3) vor Wut eine Trinkflasche an die Wand hinter der Trainerbank feuern. Sie rutschte ihm jedoch aus den Fingern und flog in die Zuschauerränge. Dort traf sie einen Mann am Kopf. Nach dem Schlusspfiff ging Nagelsmann zu dem Zuschauer und entschuldigte sich.