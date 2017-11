Bayern zeigt Dortmund die Grenzen auf

Die Münchner gewinnen das Spitzenspiel in Dortmund verdient mit 3:1. Der Meister agiert abgebrüht und nutzt die Abwehrfehler des BVB aus.

Robben (17.), Lewandowski (37.) und Alaba (67.) sorgen für den Bayern-Sieg.

(17.), (37.) und (67.) sorgen für den Bayern-Sieg. Dortmund mit mangelnder Chancenauswertung und anfälliger Defensive. Bartras Anschlusstreffer (88.) kommt zu spät.

Anschlusstreffer (88.) kommt zu spät. Bayern jetzt mit 6 Punkten Vorsprung auf den BVB.

In der 16. Minute wackelt die BVB-Defensive das erste Mal. James legt auf Robben ab, dieser schlenzt den Ball vom Elfmeterpunk in die halbhohe Ecke. Roman Bürki hat keine Abwehrchance. Das 1:0 ist Robbens 11. Pflichtspiel-Treffer gegen den BVB. Gegen kein Team hat er häufiger getroffen.

Viele Torchancen auf beiden Seiten

In der Folge nimmt das Spitzenspiel an Fahrt auf. Zuerst scheitert BVB-Stürmer Jarmolenko an Bayern-Hüter Ulreich. Danach lenkt Bürki einen Schuss von Lewandowski über die Latte und schliesslich trifft Kagawa für Dortmund nur den Aussenpfosten.

Wie in den vergangenen Spielen agiert die Dortmunder Defensive aber verunsichert. Das nutzt Lewandowski in der 36. Minute zur 2:0-Führung aus. Obwohl drei Dortmunder um ihn herumstehen, kommt der Pole zum Abschluss. BVB-Verteidiger Weigl lenkt den Ball unhaltbar ins eigene Tor ab.

Bayern treffsicherer

Die Dortmunder haben in der zweiten Halbzeit zahlreiche Chancen für einen Anschlusstreffer. Doch sie belohnen sich zunächst nicht für ihre Bemühungen. Entweder scheitert der BVB am starken Sven Ulreich oder am eigenen Unvermögen.

Der Rekordmeister ist da cleverer und abgebrühter. In der 67. Minute verwandelt sich eine Hereingabe von David Alaba in einen platzierten Schuss ins rechte Eck. Das 3:0 ist die Vorentscheidung im Klassiker. Bartras Anschlusstreffer in der 88. Minute kommt zu spät für den BVB. Immerhin: Die Borussia zeigt eine starke Schlussphase und eine insgesamt deutlich bessere Leistung als in den letzten Spielen.

Aus Vorsprung wurde Rückstand

Für Bayern München ist es der 7. Sieg im 7.Spiel unter Jupp Heynckes. Dortmund hingegen hat nun seit vier Bundesliga-Spielen nicht mehr gewonnen. Innerhalb eines Monats hat der BVB so einen 5-Punkte-Vorsprung auf die Münchner in einen 6-Punkte-Rückstand verwandelt.

Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin von 17:40 Uhr, 4.11.17