Behramis Rückkehr zu den Wurzeln

Udinese ist bereits der sechste Klub für Valon Behrami in Italien. Der Schweizer Mittelfeldspieler hat seine Spuren allerdings auch in England und Deutschland hinterlassen. Ein Blick zurück.

Die zahlreichen Stationen von Valon Behrami 1:10 min, vom 17.8.2017

Für seinen Wechsel hatte Valon Behrami einen ausdrücklichen Wunsch: Wieder in der Nähe seiner Heimat Tessin zu spielen. Mit dem Engagement in Udinese hat der 32-Jährige seine Absicht umsetzen können.

Die Erfahrung in der Serie A

«Ich bin sehr froh, hier zu sein und dem jungen Team helfen zu können», sagt der Schweizer Nati-Spieler bei seiner Vorstellung im Friaul. Für Behrami ist es nicht nur eine Rückkehr in heimatliche Gefilde, sondern auch eine Rückkehr zu seinen Wurzeln.

Der Tessiner hat seine Karriere in der Serie A so richtig lanciert. Und auch wenn viele Klub-Wechsel zur Vita Behramis gehören, die grössten Spuren hat er in Italien hinterlassen. 200 Spiele in der Serie A hat der Schweizer schon auf dem Konto. Nun werden weitere dazukommen.