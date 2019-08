Im Juli ist der Vertrag von Stephan Lichtsteiner bei Arsenal ausgelaufen. Unter Trainer Unai Emery war er kaum zum Einsatz gekommen. Nun wäre der 105-fache Schweizer Internationale also ablösefrei zu haben.

Gemäss dem Fussballmagazin Kicker soll der 35-jährige Lichtsteiner vor einer Vertragsunterzeichnung beim Bundesligisten Augsburg stehen.

Bundesliga wäre Neuland

Der bayrische Klub ist schlecht in die Saison gestartet. Nach dem blamablen Pokal-Aus in der 1. Runde gegen den Regionalligisten Verl folgte für das Team des Wallisers Martin Schmidt zum Bundesliga-Auftakt am Samstag ein 1:5 gegen Titelaspirant Borussia Dortmund.

Für Lichtsteiner wäre die Bundesliga die 4. europäische Topliga, in der er zum Einsatz käme. Nach 89 Partien für GC hatte es den Rechtsverteidiger 2005 via Lille in der Ligue 1 nach Italien zu Lazio Rom und Juventus gezogen. Im vergangenen Jahr war dann Arsenal in der Premier League seine vorübergehende fussballerische Heimat.