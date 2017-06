Benaglio: «Habe nie den Hunger verloren»

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur «sda» äussert sich Diego Benaglio erstmals ausführlich zum wohl letzten grossen Transfer seiner Karriere:

«Mich haben die Gespräche überzeugt, der Klub hat hohe Ambitionen und exakte Vorstellungen. Die Qualität ist vorhanden, langfristig einer der härtesten Konkurrenten von Paris Saint-Germain zu sein», sagte Diego Benaglio über seinen Wechsel zu Monaco.

Der 33-Jährige vereinbarte mit dem Halbfinalisten der letzten Champions-League-Saison eine Zusammenarbeit bis 2020. Es sei wichtig gewesen zu hören, «wie die Verantwortlichen mich in diesem Projekt sehen, was sie vorhaben mit mir». Der langjährige Schweizer Nationalkeeper und zweifache WM-Endrundenteilnehmer spricht von einer spannenden Challenge: «Ich bin bereit, mich ihr zu stellen.»

« Hinter mir liegt eine lange und unglaublich intensive Zeit beim VfL Wolfsburg. » Diego Benaglio



Derzeit dürfte der kroatische Goalie Danijel Subasic gesetzt sein. Benaglio wird versuchen, rasch Tritt zu fassen und sich im Star-Ensemble so schnell wie möglich zu integrieren. Den Hunger nach täglichen Fortschritten habe er nie verloren. «Alles andere liegt nicht in meinen Händen», so Benaglio.

Diego Benaglio zieht es nach Monaco

Rückkehr nach Wolfsburg geplant

Der Entscheid, nach 259 Meisterschaftspartien als Wolfsburger Rekordspieler aus seinem bis 2019 fixierten Vertrag auszusteigen, sei ihm «unheimlich schwer gefallen. Hinter mir liegt eine lange und unglaublich intensive Zeit beim VfL Wolfsburg. Meine Kinder sind hier geboren, die Stadt ist unser Zuhause.»

Seine Verbundenheit mit dem deutschen Stammklub werde gross bleiben, nach dem Ende der eigenen Laufbahn ist ein Comeback in der VfL-Organisation angedacht: «Ich hoffe sehr, dass wir es hinbekommen, die Pläne dereinst zu verwirklichen.»

Schafft es Benaglio, bei Monaco die Nummer 1 zu werden?

Sendebezug: Radio SRF 1, 16. Juni 2017, 16:05 Uhr