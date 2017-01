Benaglio patzt, Bayern mit Mühe, Leipzig gewinnt «El Plastico»

Glückliche Bayern, geschlagene Hoffenheimer, desolate Darmstädter: Das lief am Samstag in der 18. Bundesliga-Runde.

Bayern schlägt Bremen zum 13 . Mal in Serie.

. Mal in Serie. 44 Sekunden nach seiner Einwechslung verursacht Hamburgs Dennis Diekmeier einen Elfmeter.

Sekunden nach seiner Einwechslung verursacht Hamburgs Dennis Diekmeier einen Elfmeter. Hoffenheim verliert am 18. Spieltag als letztes Team seine Ungeschlagenheit.

Bremen bleibt Bayerns Lieblingsgegner. Der Tabellenführer gewann bei Werder jedoch ungewohnt mühevoll mit 2:1. Verfolger Leipzig bleibt den Münchnern auf den Fersen: Die «Bullen» schlugen das zuvor unbesiegte Hoffenheim (mit Steven Zuber und Fabian Schär ab 46.) im von Kritikern als «El Plastico» titulierten Duell mit 2:1.

Benaglios Patzer

In den tieferen Niederungen der Tabelle zog Wolfsburg eine 1:2-Niederlage gegen Augsburg ein. Diego Benaglio unterlief ein folgenschwerer Patzer: Der Schweizer Keeper konnte einen tückischen Rückpass nicht entschärfen und bereitete Halil Altintops zwischenzeitlichen Ausgleich regelrecht vor.

Desolat präsentierte sich einmal mehr der HSV beim 1:3 in Ingolstadt (mit Florent Hadergjonaj). Köln hält dank einem 6:1-Sieg in Darmstadt den Anschluss an die Europacup-Plätze.