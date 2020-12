Am Freitagabend kommt es in der Bundesliga zum Berliner Derby zwischen der Hertha und Union. Mittendrin ist Urs Fischer.

Hält der Lauf von Fischers «Eisernen» auch im Derby an?

Berliner Duell in Bundesliga

Legende: Ist mit Union in Lauerposition Trainer Urs Fischer. imago images

Verkehrte Welt in der Bundesliga und in der Hauptstadt: Das grosse Hertha Berlin mit dem millionenschweren Investor Lars Windhorst liegt mit 8 Punkten aus 9 Spielen nur auf Rang 13. Dafür grüsst Union Berlin, der kecke letztjährige Aufsteiger, vom 6. Rang (16 Punkte).

Am Freitagabend kommt es im Olympiastadion zum 1. Direkt-Duell der Saison. In der letzten Spielzeit schlug die Hertha Union zu Hause gleich mit 4:0. Auf einen ähnlichen Ausgang deutete in den letzten Wochen nichts hin.

Denn während die «Alte Dame» schwächelt, haben die «Eisernen» in ihrer 2. Bundesliga-Saison erst ein Spiel verloren (am 1. Spieltag). Mitverantwortlich für den Höhenflug im Stadtteil Köpenick ist Urs Fischer. Der Zürcher Aufstiegs-Trainer überrascht mit Union auch in seinem 3. Jahr, drückt aber auf die Euphorie-Bremse.

Auf die Frage, ob Union nun einen Europacup-Platz anstrebe, sagte Fischer im Tages-Anzeiger: «Ich kann mich mit dieser Frage abfinden. Man kann sie mir 100 Mal stellen, muss jedoch 100 Mal mit der Antwort rechnen, dass sie mich nicht interessiert.»