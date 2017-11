Besonderes Jubiläum für Cavani

PSG-Stürmer Edinson Cavani hat die 100-Tore-Marke in der Ligue 1 geknackt. Und: Fabian Schär musste mit La Coruña eine Niederlage einstecken.

Drei Jahre nach seinem Debüt in Frankreich durfte Edinson Cavani über sein 100. und 101. Tor jubeln. Beim 5:0 von PSG gegen Angers traf der Uruguayer doppelt. Damit führt Cavani die Torschützenliste nach 12 Runden mit 13 Toren an. Macht er so weiter, ist der 30-Jährige wohl bald der beste PSG-Skorer aller Zeiten. Den Rekord hält Zlatan Ibrahimovic mit 113 Treffern.

Für Fabian Schär setzte es in der Primera Divison mit La Coruña eine Niederlage ab. Die Galicier verloren gegen Atletico Madrid mit 0:1, das Tor fiel dabei in der 91. Minute. Schär spielte durch, konnte aber auch nichts an der 3. Heimpleite in Folge ändern.