Bundesliga

Legende: Haben wieder Grund zum Jubeln. Spieler von Borussia Mönchengladbach nach dem Führungstreffer gegen Bochum. imago images/Pepphoto

Borussia Mönchengladbach war mit 5 sieglosen Spielen in Serie in der Tabelle immer weiter abgerutscht. Am Samstag gelang der Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane mit einem unterhaltsamen 5:2-Heimsieg im Nachbarschaftsduell gegen den VfL Bochum ein Befreiungsschlag. Für die «Fohlen» trafen fünf unterschiedliche Spieler.

Bochums vermeintlicher Führungstreffer (4.) wurde wegen Handspiels aberkannt. In der Folge erstarkte Gladbach und netzte bis zum Pausenpfiff drei Mal ein, doch Florian Neuhaus' vermeintliches 3:0 wurde ebenfalls aberkannt. Die Borussia liess sich auch von zwei Bochumer Treffern zum 1:3 (75.) und 2:4 (88.) nicht aus der Ruhe bringen.

Stuttgart patzt – Darmstadt hadert

Der VfB Stuttgart kam zu Hause gegen den Tabellen-16. aus Köln nicht über 1:1 hinaus. Die Schwaben bissen sich an einer couragiert verteidigenden Kölner Defensive die Zähne aus. Der SV Darmstadt gastierte in Bremen und erzielte zwei Mal den vermeintlichen Führungstreffer zum 2:1 (78./97.). Das erste Mal stand Tim Skarke hauchdünn im Abseits, beim zweiten Mal wurde er aus kürzester Distanz am Arm getroffen, so blieb es in Bremen beim 1:1.

Union Berlin blieb zum vierten Mal in Serie ungeschlagen. Gegen Aufsteiger Heidenheim drehten die «Eisernen» die Partie kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag. Jan-Niklas Beste glich die Partie in der 71. Minute zum 2:2-Endstand aus.