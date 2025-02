Legende: Wurde des Platzes verwiesen Jonas Omlin. imago images/Kirchner-Media

Erstmals seit September durfte Jonas Omlin in der Bundesliga wieder von Anfang an ran. Der Arbeitstag des Gladbach-Goalies war aber kurz: Captain Omlin zog in der Partie gegen Augsburg (bis 58. mit Cédric Zesiger) gegen Fredrik Jensen bereits in der 28. Minute die Notbremse und flog nach dem Foul ausserhalb des Strafraums vom Platz. Vorausgegangen war der Aktion ein schlechter Rückpass Nico Elvedis.

In Überzahl sorgte Alexis Claude-Maurice mit einem lupenreinen Hattrick (55./61./70.) für den Augsburger 3:0-Sieg. Das Seoane-Team verlor erstmals nach 4 Spielen wieder.

Leverkusen dank Schick und Adli

Leverkusen (mit Granit Xhaka) erfüllte beim 2:0 bei Schlusslicht Kiel die Pflicht. Patrik Schick und Amine Adli erzielten die Treffer für die «Werkself», die den Abstand auf Leader Bayern zumindest bis Sonntag auf 5 Punkte reduzierte.

Mainz (ab 83. mit Silvan Widmer) schob sich dank des 2:0 über St. Pauli vorerst auf Platz 5 in der Tabelle vor. Bochum punktete in Wolfsburg im Abstiegskampf zum dritten Mal in Folge (1:1).

