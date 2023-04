Freiburg zieht dank einem 4:0-Sieg über Schalke an RB Leipzig vorbei, das in Leverkusen 0:2 verliert.

Legende: Verbessert sich mit Leverkusen auf den 6. Rang Piero Hincapié Imago Images/Teresa Kröger

Bayer Leverkusen ist dank einem 2:0-Heimsieg gegen RB Leipzig wieder auf Platz 6 in der Bundesliga vorgestossen. Die «Werkself» blieb damit im 8. Ligaspiel in Folge ungeschlagen.

Die 1. Halbzeit gestaltete sich lange ausgeglichen. In der 40. Minute sorgte Adam Hlozek nach Vorarbeit von Moussa Diaby dann für das 1:0. In der Folge liessen die über das gesamte Spiel gesehen aktiveren Gäste mehrere Ausgleichschancen liegen, ehe sie sich in der Schlussphase selbst den Wind aus den Segeln nahmen.

Tah: «Kann so weitergehen»

Dominik Szoboszlai verursachte nach einem Foul im eigenen Strafraum in der 86. Minute einen Penalty und wurde mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Vom Punkt verwandelte Nadiem Amiri souverän zur Entscheidung.

Schalke erlebt Dämpfer im Abstiegskampf

Von Leipzigs Niederlage profitierte der SC Freiburg, der am früheren Sonntagnachmittag Schalke mit einer 4:0-Packung nach Hause schickte. Die Breisgauer ziehen in der Tabelle an den Sachsen vorbei auf einen Champions-League-Platz, während Schalke (ab der 2. Halbzeit mit Michael Frey) weiter auf dem 17. Bundesliga-Rang liegt.