Nach einer Saison ist das Abenteuer Bundesliga für Darmstadt nach dem Ende dieser Spielzeit endgültig vorbei. Im Aufsteigerduell unterliegen die Darmstädter Heidenheim aufgrund eines Tores von Nikola Dovedan in der 91. Minute mit 0:1.

Derweil verhinderte Köln eine Niederlage und damit den fast fixen Abstieg spät. Bis in die 95. Minute lagen die Kölner in Mainz 0:1 zurück – auch weil Luca Waldschmidt einen Penalty kläglich neben das Tor gesetzt hatte (48.). Tief in der Nachspielzeit kriegten die Gäste abermals einen Elfmeter, den Florian Kainz sicher verwandelte. In der 100. Minute hätte es beinahe den 3. Strafstoss für Köln gegeben – ein Handspiel von Mainz' 1:0-Torschütze Leandro Barreiro wurde aber nicht geahndet.

Für Gladbach und Union Berlin geht die Sieglosserie weiter. Die Nullnummer im Borussia-Park ist für Gerardo Seoanes Team das 3. Spiel in Folge ohne Sieg, für die Unioner gar das 5. In der letzten Sekunde hätte es für das Heimteam beinahe noch zu 3 Punkten gereicht, doch Marvin Friedrich scheiterte per Kopf an Union-Goalie Frederik Rönnow.